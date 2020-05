Nella giornata di oggi scatterà la “Fase 2” anche per Franck Ribery. Il francese è infatti atteso a Firenze nelle prossime ore dopo il lungo periodo passato nella sua casa di Monaco di Baviera. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il n° 7 si sottoporrà ai test e probabilmente resterà un altro po’ in quarantena prima di poter tornare ad allenarsi sul campo e ritrovare la normalità.