Torna Ribery, chi esce? Ipotesi modulo col trequartista

Fiorentina-Brescia si avvicina. L’attacco viola è affollato. Il “problema” principale, se così vogliamo chiamarlo, ha un nome e un cognome: Franck Ribery. L’ex Bayern Monaco sarà titolare contro le Rondinelle, ma – si chiede La Nazione – chi gli farà spazio? Il primo assetto a cui sta pensando l’allenatore è quello col tandem offensivo formato da Chiesa (80%) e il francese, permettendo così a Vlahovic (50%) e Cutrone (50%) – che hanno iniziato la preparazione in ritardo poiché entrambi guariti dal Covid-19 – di riposare almeno dall’inizio. Al vaglio però ci sono altre idee, come il tridente più aggressivo (Chiesa, Ribery più uno tra il 28 e il 63) che farebbe felici anche due riserve di lusso come Sottil (15%) e Ghezzal (10%). Ma occhio anche alla svolta tattica che potrebbe portare a rispolverare per la prima volta il modulo col trequartista, ovvero con il numero 7 alle spalle di due punte (e qui la scelta diventa davvero molto ampia, visto che oltre ai due bomber e a Chiesa nel finale di stagione si potrebbe pure aggiungere Kouame, 5%).