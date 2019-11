Torna Lirola, chance per Vlahovic? Dietro in tre si contendono una maglia

Domenica sarà la terza e ultima gara senza lo squalificato Ribery. Nelle prime due Montella si è sempre affidato a Boateng accanto a Chiesa, ma per l’ultimo turno di squalifica del francese il ballottaggio è nuovamente aperto e stavolta il Dusan Vlahovic sembra avere qualche speranza in più, scrive il Corriere Fiorentino. Per Caceres ci potrà essere al massimo la convocazione, mentre in Sardegna tornerà Lirola, dopo che contro Sassuolo e Parma Montella ha impiegato rispettivamente Sottil e Ghezzal. Si tornerà dal 1′ alla difesa a tre, con uno tra Venuti, Ranieri e Ceccherini a condividere il reparto con il rientrante Pezzella e Milenkovic. A centrocampo invece il terzetto titolare è intoccabile: fiducia ancora a Badelj-Pulgar-Castrovilli.