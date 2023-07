Torna il sereno tra la Fiorentina e Castrovilli: il rinnovo è più vicino

Le parti comunque sono tornate a parlarsi con grande serenità e la volontà resta quella iniziale. Per questo nelle ultime ore è aumentata la fiducia per una risoluzione positiva della vicenda.

Niente di decisivo, ma la Fiorentina e Gaetano Castrovilli sono meno lontani. La storia è nota, con il numero 10 della Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel 2024: lui vorrebbe restare, la Viola vorrebbe tenerlo. Detta così pare una passeggiata, ma in realtà fino ad ora è stata più una corsa ad ostacoli con la distanza tra domanda ed offerta rimasta sempre piuttosto importante, calcolabile in circa mezzo milione. Ad ora Castrovilli guadagna qualcosa meno di 2 milioni più bonus, cifra che avrebbe voluto ritoccare verso l’alto, mentre il club aveva idee opposte. Anche perché il terribile infortunio al ginocchio sinistro, da cui comunque è perfettamente guarito, ha messo sul piatto della trattativa un fattore ulteriore. Le parti comunque sono tornate a parlarsi con grande serenità e la volontà resta quella iniziale. Per questo nelle ultime ore è aumentata la fiducia per una risoluzione positiva della vicenda. Il club viola ha alzato leggermente l’offerta, il calciatore potrebbe ulteriormente abbassare le pretese. Con Italiano che sullo sfondo spera di poter contare sul proprio numero 10 per le prossime stagioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.