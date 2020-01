Prima la delicata sfida con il Bologna, poi inizierà la fase due. Con il ritorno domani di Rocco Commisso si pensa anche a compattare l’ambiente e al mercato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tycoon americano è chiamato a star vicino alla squadra, conoscere di persona Beppe Iachini e valutare i nomi sul tavolo portati da Barone e Pradè. E a respingere al mittente le avances verso Vlahovic e Castrovilli: i due non si muoveranno né a gennaio, né a giugno. Discorso diverso per Chiesa: a prescindere dal rinnovo di contratto, le parti decideranno insieme e serenamente il futuro.