Torino, Belotti rifiuta la clausola. Juric vuole solo chi è convinto

Il Gallo è chiamato ad una decisione importante circa il futuro

Come leggiamo oggi su Tuttosport, Andrea Belotti ha aperto alla possibilità di un rinnovo con il Torino. Però non vuole inserire una clausola rescissoria, cosa che sarebbe ostativa ad un trasferimento in caso di stagione deludente. L'accordo è definito in via preliminare sulla base di 3,3 milioni netti più uno di bonus, fino al 2025. Juric ha preteso che la firma avvenga solo in caso di piena convinzione dell'attaccante.