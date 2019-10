Tonali, lunedì l’avversario più pericoloso. Ma a gennaio?

Avrebbe potuto essere il gioiello del mercato viola. Sandro Tonali a Firenze per 25 milioni, quasi il doppio della cifra sborsata per Pedro, e invece lunedì prossimo sarà l’avversario da tenere d’occhio per la Fiorentina. Pare che Pradè si sia spinto fino a 30 milioni, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ma la possibilità concreta di rimanere in A ha mantenuto saldo il “no” di Cellino. Se ne riparlerà a gennaio, quando le mire della società gigliata saranno più chiare e, magari, più alte.

Bravo con entrambi i piedi e in entrambe le fasi, costruzione e interdizione, Tonali è il profilo perfetto per quella Fiorentina giovane e italiana che ha in mente Rocco Commisso. In attesa di fare a Brescia una prova generale di quello che potrà essere in futuro… CONOSCIAMO MEGLIO TONALI CON LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM

