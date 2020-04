Tommasi: “La speranza è tornare presto in campo, magari in estate, ma priorità alla salute”

Il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport:

La speranza è di tornare in campo velocemente, magari già in estate. Sa, come le spiagge piene di bagnanti. Ma per farlo dovranno esserci le assolute garanzie. La salute e la sicurezza delle famiglie sono al primissimo posto, quando non ci sarà più alcun pericolo torneremo pensare agli allenamenti e alla ripresa dei match ufficiai. Oggi contano altre cose. Quante persone, e penso anche a Gianni Mura, ci hanno lasciato senza ricevere il saluto che avrebbero meritato? Tutto questo non può passare in secondo piano.