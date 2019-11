Tirana il nuovo modello per lo stadio, Casamonti: “Viola eroici ad andare ancora al Franchi”

Per la gara di qualificazione giocata ieri tra Albania e Francia, è stato inaugurato il nuovo impianto di Tirana, un moderno stadio da 22500 posti, progettato dall’architetto Marco Casamonti, fiorentino al quale Commisso si sta rivolgendo per le grandi opere che la società viola vuole realizzare. Al Corriere dello Sport, il professore, ha spiegato come lo stadio della capitale albanese può essere il punto di riferimento per il nuovo stadio della Fiorentina: “Quello di Tirana è un teatro pensato per il calcio. Il Franchi è degli anni trenta, i tifosi viola sono eroici ad assistere alle partite sotto l’acqua.” Lo stadio che Casamonti sta pensando per Firenze è simile a quello albanese, quindi, anche se userebbe tutti e quattro i lati, che gli garantirebbero circa 40 mila posti, mentre a Tirana la tribuna è una grande area vip da 1500 persone, e l’impianto dovrebbe essere realizzato utilizzando una tecnologia mista di calcestruzzo e acciaio. L’archietetto, inoltre, ha parlato anche di costi, spiegando come lo stadio albanese sia costato circa 80 milioni, mentre per quello di Firenze, la stima è del doppio, quindi 160 milioni di euro.