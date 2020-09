Tifosi, via libera al ritorno di mille persone con la Samp. Dettagli e opzioni al vaglio

In attesa di conoscere il proprio destino, lo Stadio Franchi è pronto a riaprire i battenti ad un manipolo di tifosi. La Nazione scrive che venerdì 2 ottobre i sostenitori viola potranno rientrare allo stadio nel numero di mille. Non è ancora chiaro come la Fiorentina voglia distribuire i tagliandi – ci sono molte opzioni al vaglio – né quali settori saranno disponibili, anche se la tribuna coperta sicuramente sarà impiegata. Sassuolo, Parma e Milan hanno dovuto riaprire in fretta e furia, mentre la Fiorentina ha ancora tempo per organizzare al meglio la cosa. L’idea è quella di privilegiare gli abbonati storici, ma gli ultras della Fiesole saranno d’accordo? LEGGI il loro duro comunicato…