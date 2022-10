Tifosi, pronto un mini esodo per Bergamo: ecco quanti saranno

Il Gewiss Stadium di Bergamo sarà quasi esaurito per la sfida di oggi dell'Atalanta contro la Fiorentina. Buono anche il numero dei tifosi viola, che a seguito della squadra saranno circa 600. Incredibile, invece, il numero di tagliandi staccati in vista della sfida contro l'Hearts di Conference giovedì: il settori ospiti sarà del tutto sold out, con 1275 tifosi della Fiorentina a sostenere la squadra anche in Scozia.