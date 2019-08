Tifosi, contro il Genoa in 800. I biglietti sono acquistabili fino alle 19

Dopo aver illustrato le possibili novità di formazione contro il Genoa, l’edizione di oggi di Stadio fa il punto anche sui tifosi viola in partenza per la Liguria per sostenere la prima uscita stagionale della Fiorentina di Montella. Finora sono stati venduti 750 biglietti del settore ospiti (capienza attuale limitata a 900 persone), ma per acquistarli c’è tempo fino alle 19 di oggi e così allo stadio Ferraris domani sera si annunciano 800-850 sostenitori al seguito della squadra viola.