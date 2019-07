Thereau, la Fiorentina vuole la separazione. Ma il giocatore non è così convinto

Trattativa in corso tra la Fiorentina e Cyril Thereau. Ieri il francese ha incontrato Pradè e Barone a Milano. Il club viola vorrebbe giungere ad una risoluzione consensuale del contratto per alleggerire il monte ingaggi, ma il giocatore al momento non sembra convinto da questa opportunità. Tutto dipenderà anche da eventuali club che potrebbero puntare su di lui. Lo scrive il Corriere Fiorentino.