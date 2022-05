Terzo scudetto viola? La “controstoria” in un documentario

"L'anno del terzo scudetto" è il titolo del documentario di Federico Micali

E se quel 16 maggio del 1982 per la Fiorentina e i tifosi viola le cose fossero andate diversamente? È da questa premessa che nasce " L’anno del terzo scudetto ", il mockumentary (falso documentario) del regista e sceneggiatore fiorentino Federico Micali, che promette un finale diverso da quell’ultima fatidica giornata di campionato quando la Fiorentina mancò per un soffio il suo terzo scudetto vinto dalla Juventus. Stavolta insomma, in questo nuovo documentario, lasquadra viola vincerà lo scudetto.

Il regista fiorentino farà tesoro di interviste ai protagonisti di allora per raccontare quella rocambolesca stagione: dai giocatori ai dirigenti passando per i tifosi, fino a comprendere materiali di archivio di mitiche trasmissioni in tv come " 90° Minuto" e alla radio come " Tutto il Calcio minuto per minuto". Stavolta il finale sarà diverso: la Fiorentina vincerà il terzo scudetto. Lo scrive Repubblica Firenze.