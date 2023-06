La Fiorentina in estate si prepara a perdere anche Aleksa Terzic, fortemente deciso a non rinnovare il suo contratto. Su di lui, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe sempre il forte interessamento del Bologna, a caccia di un terzino sinistro in vista della prossima stagione. Sartori e Di Vaio pronti per l'affondo, con un affare che in rapporto qualità-prezzo potrebbe far felici i rossoblù in futuro, vista anche la scadenza del suo contratto tra un anno.