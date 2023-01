Terzic e il Bologna si vogliono, ma Italiano non vorrebbe perderlo

Per il ruolo di terzino sinistro - scrive il Corriere dello Sport - non è un segreto che la priorità del Bologna sia rappresentata da Aleksa Terzic della Fiorentina. Da settimane Sartori sta parlando con Joe Barone e Daniele Pradè per il terzino serbo che la Fiorentina non vorrebbe cedere essendo per Vincenzo Italiano la prima alternativa di Biraghi. Il classe ’99 però ha trovato poco spazio in viola sin qui e questo può agevolare il lavoro dei rossoblù. Lo stesso Terzic ha capito che a Bologna giocherebbe con maggiore continuità. L'alternativa - sottolinea il quotidiano - è Toni Lato, in rotta col Valencia e per il quale si sarebbe aperto un varco. Il club felsineo - a quanto risulta a Violanews - non è l'unico in Serie A sulle tracce di Terzic.