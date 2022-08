Terza gara in una settimana: Italiano tiene tutti sulla corda

Che fosse un tour de force lo si sapeva, seppur agli albori della stagione. E così, a bruciapelo, per la Fiorentina arriva la terza gara in una settimana, che porta con sé certezze ma anche incognite. Bisognerà abituarsi a questi ritmi, specie se la Conference League sarà realtà dopo la gara di ritorno con il Twente in programma giovedì prossimo. Lo ha detto anche il tecnico Italiano, che si aspetta dai suoi una risposta di qualità a livello caratteriale.

La grande motivazione dell'allenatore di Ribera fa molto leva sul gruppo e sul gioco delle coppie. Come scrive Repubblica, in una settimana che potrebbe diventare 'tipo', il tecnico dovrà trovare lo schieramento base testando forma fisica e mentale, oltre che osservando le caratteristiche degli avversari. Igor e Zurkowski non sono al meglio, mentre Bonaventura è a disposizione ma per gradi.