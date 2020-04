Tensione tra club e tifosi sui rimborsi degli abbonamenti. Ecco la posizione della Fiorentina

In Serie A sono ben 10 le società che non prevedono il rimborso nei confronti dei propri sostenitori; Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese. Stando a quanto scritto sul Corriere dello Sport, la battaglia nasce sulle condizioni generali di vendita. Ad esempio la Juventus, pone a carico esclusivo del cliente l’eventuale impossibilità di assistere alla partita per causa di forza maggiore. Il Codacons, associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, non ci sta e promette comunque battaglia a difesa dei tifosi (sommando tutte le società sono ben 195 mila) per i biglietti e gli abbonamenti non rimborsati dalle società di calcio durante l’emergenza Covid-19. La Fiorentina, invece, non rientra in questa battaglia e rimborserà i biglietti ai propri sostenitori. L’elevato numero di abbonamenti, 29 mila seconda solo alle milanesi, fa sì che la quota per ogni partita giocata in casa dalla Fiorentina sia di quasi 340 mila euro. Considerando il numero di partite casalinghe alla quale i tifosi non potranno assistere, 6 gare, la società viola dovrà rimborsa una cifra pari a circa 2 milioni di euro.