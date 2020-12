Tensione Fiorentina, sterilità offensiva e calendario durissimo. Prandelli garante

Sulle pagine de La Nazione viene analizzato il difficile presente della squadra gigliata. Il gioco latita e la classifica spaventa. Il calendario in rapida successione non aiuta. Inoltre gli incroci delle altre contribuiscono a mettere pressione e l’attacco continua a steccare. E’ questo in estrema sintesi quello che ha lasciato il rovescio di San Siro. La Viola è a digiuno da quasi 400 minuti in campionato, troppi per pensare di fare risultato. Per il quotidiano adesso l’unica soluzione è aggrapparsi a Cesare Prandelli, il garante di una riscossa complessa ma possibile. L’uomo di esperienza chiamato al capezzale viola per quello che si preannuncia un cammino lungo e pieno di insidie che prima di tutto nascono all’interno. Servirà un grande lavoro psicologico per destare dal torpore una rosa che, nonostante i limiti, vale di più della classifica attuale.

