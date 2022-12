Tante partite e pochi allenamenti: Italiano vuole sfruttare la sosta

Come sappiamo, la Fiorentina è stata colpita non poco dai problemi fisici. Le numerose gare giocate e da giocare, con pochi allenamenti sulle gambe, non hanno permesso valutazioni attente e precise sulle condizioni dei giocatori. Come riporta "La Nazione", Italiano vuole sfruttare bene questa sosta per lavorare al meglio e recuperare tutti i giocatori infortunati. Prevenzione, recupero attenzione ai dati di ogni singolo atleta. Così, la Fiorentina prepara al meglio la seconda parte di stagione.