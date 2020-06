Taglio stipendi, la Fiorentina rinuncia a una mensilità. E risparmia 4,3 milioni

L’intesa era già stata trovata durante il lockdown, ma solo ieri è stata resa ufficiale (LEGGI QUI) con un comunicato. I giocatori della Fiorentina rinunciano ad una mensilità – nonostante la ripartenza imminente – che farà risparmiare alle casse viola 4,3 milioni lordi. Come scrive La Nazione, ogni giocatore ha trattato per conto proprio e anche lo staff ha contribuito dilazionando sei mesi di stipendio in otto. L’accordo era stato trovato quando la ripresa del campionato sembrava lontana, con il taglio di una mensilità qualora il campionato fosse ripreso e di due in caso di stop definitivo, una riduzione definitiva che non sarà reintegrata.