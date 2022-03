Svolta in 18”: così si decide il derby dell’Appennino

Il derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna si decide in... 18 secondi. Ecco la disamina del Corriere Dello Sport

Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola riparte dalla gara con il Bologna, che diventa un match a due facce. Se da un lato il divario in classifica autorizzava a vedere i viola favoriti, l'espulsione di Bonifazi ha certamente acuito le cose. Come si legge, la partita si è decisa in 18 secondi: quelli trascorsi dal palo di Orsolini al rosso del difensore. Il Bologna ha provato a giocare con personalità nonostante le difficoltà, tenendo botta e organizzandosi in difesa. Mihajlovic ha mantenuto la soluzione tattica giusta anche in inferiorità numerica, prima con una difesa a 4, poi a 3, consolandosi con la prestazione.