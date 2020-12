Svolta Bonaventura, può essere lui la carta mancante al mazzo di Prandelli

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, il Bonaventura visto contro il Genoa può essere il giocatore da cui ripartire. L’ex Milan, definito forse l’acquisto più interessante della Fiorentina, può prendere per mano la Viola durante la crisi. Le qualità tecniche e l’esperienza nel massimo campionato italiano non sono in discussione. La partita di lunedì potrebbe essere stata un punto di svolta per il centrocampista. La forma fisica ottimale, che tardava ad arrivare con Iachini, sembra raggiunta. Con tutta probabilità sarà lui il compagno o sostituto di Castrovilli nella mediana gigliata del futuro, nell’immediato dipenderà dal fastidio accusato alla coscia dal 10 gigliato. Il “nuovo” Bonaventura è finalmente pronto: nel 4-3-3, nel 4-2-3-1, nel 4-3-1-2, cioè nei moduli che appartengono alle corde del tecnico viola. Una maglia da titolare per un giocatore che cambia le partite si trova sempre.

