Svolta anti-virus, aumenta il numero di cambi di maglia per stagione. E i prestiti…

Sulla Gazzetta dello Sport leggiamo di una interessante modifica, straordinaria e relativa alla prossima stagione, resa necessaria dal rischio disoccupazione per molti calciatori. Per scongiurare questa prospettiva, la FIFA starebbe pensando di aumentare da due a tre le squadre per le quali un singolo calciatore può giocare nell’arco della stagione. Inoltre, nell’ottica dei prestiti, l’organo calcistico internazionale ribadisce la propria raccomandazione: si trovino accordi per la permanenza fino alla fine effettiva della stagione, quindi oltre il 30 giugno. Solo raccomandazioni, nessuna possibilità di trasformarle in obblighi. Emblematico il caso Tousart, che dal Lione passerà all’Herta Berlino con la Bundesliga ancora in corso, e non potrà essere schierato fino a settembre. Molte controversie, molte trattative in corso.