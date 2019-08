Suso, sarà lui il primo grande colpo dell’era Commisso? Trattativa avviata, le cifre in ballo

Così scrive stamani La Gazzetta dello Sport: “Potrebbe essere il primo grande colpo dell’era Commisso. Da almeno una settimana Joe Barone e Daniele Pradè sono in trattativa con il Milan per l’acquisto di Suso. È stato il procuratore Alessandro Lucci, figura che sta proponendo di tutto e di più al club viola, ad aprire la strada. Per Suso ci sono stati sondaggi da parte del Lione e della Roma. Ma nessun club ha spinto sull’acceleratore. Così è entrata in scena la Fiorentina. LA SCHEDA DELLO SPAGNOLO SU TUTTITALENTI

Suso ha una clausola rescissoria di 40 milioni. Ma Boban, Cfo del Milan, e Maldini, d.t. rossonero, sono disposti a trattare. Diciamo che potrebbero accontentarsi di 30-32 milioni più bonus. Joe Barone e Pradè partono da una cifra più bassa ma possono arrivare più o meno a 30 milioni. Insomma, le condizioni per trovare un accordo ci sono.

Lo stesso vale per il contratto dell’attaccante, che guadagna qualcosa meno di 3 milioni netti e al Milan ha chiesto un aumento di stipendio: in viola potrebbe conservare la stessa cifra in cambio di un contratto di almeno quattro anni. Insomma, anche su questo fronte è possibile trovare un’intesa”.