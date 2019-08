Suso, Ribery e De Paul: soltanto l’argentino sarebbe un investimento valido

Suso, Ribery e De Paul: sono questi i nomi che nelle ultime ore rimbalzano attorno alla Fiorentina per il rinforzo di esterno offensivo. Tre nomi importanti dal costo ancora più importante. Per Il milanista e l’argentino dell’Udinese sono sotto contratto mentre la stella francese ex Bayern è al momento svincolato ma servirebbero comunque svariati milioni per portarlo a Firenze. Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina fa il punto sui tre profili offensivi.

Ribery, aldilà della classe e della ‘risonanza’ internazionale, sarebbe un investimento fuori portata per le casse della Fiorentina che andrebbe a spendere molti milioni per convincere con un lauto ingaggio il trentaseinne francese.

Suso invece qualora dovesse decidere di abbandonare il Milan non risulterebbe certo un’operazione ‘low cost’: lo spagnolo ha una valutazione tra i 30-40 milioni di euro con un ingaggio da 3 milioni ma che, nel recente passato, non sembra esser più congeniale allo stesso giocatore tanto da chiedere un aumento alla società rossonera.

Infine De Paul, anch’esso con una valutazione attorno ai 40 milioni risulterebbe il profilo, la via più percorribile per la società viola. Da parte sua garantirebbe sicuramente polivalenza e duttilità dalla trequarti campo in sù. Un investimento cospicuo ma che andrebbe a coprire e garantire una pedina titolare per molto tempo.