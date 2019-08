Per Suso questa sembrava l’estate giusta per andare via, col passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2, ma lo spagnolo si è calato alla perfezione nel ruolo di trequartista e oggi il suo principale sponsor è proprio Giampaolo, che non vorrebbe perderlo. Come scrive Tuttosport la clausola da 38 milioni valida per l’estero è scaduta, il Milan potrebbe lasciarlo andare via solo per 35 milioni o forse qualcosa in più. Ma Fiorentina, Roma e Lione si sono fermate a dei sondaggi. Il suo agente Lucci si è spesso visto a Casa Milan, e dunque non si possono escludere sorprese.