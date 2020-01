Suso chiede di andare via, il Milan cerca acquirenti ma non abbassa le pretese

Tre panchine di fila tra campionato e Coppa Italia, e quarantacinque minuti di faccia a faccia con i dirigenti rossoneri per chiarire la sua posizione: Suso non ha spazio nel Milan definito “Ibracentrico” da La Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo nel 4-4-2 di Pioli e l’incontro di ieri ha certificato una situazione che di fatto era già piuttosto chiara da qualche settimana: il tecnico gli preferisce Castillejo e l’ex Liverpool e Genoa ha manifestato alla società tutto il suo malcontento. L’ipotesi di un addio incontrerebbe il gradimento del giocatore, ma il Milan non scende sotto i 25-30 milioni. La Roma sarebbe interessata a muoversi solo in prestito, e sullo sfondo resta sempre il Siviglia di Monchi, grande estimatore di Suso. In ogni caso il destino dell’andaluso sembra segnato, a gennaio o a giugno.