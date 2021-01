Supercoppa Primavera in palio, oggi la sfida. L’avvicinamento della Fiorentina

Cinque mesi dopo lo stop forzato del campionato, come riportato da La Nazione, la Fiorentina Primavera è pronta a tornare in campo. Lo farà oggi pomeriggio nella gelida Bergamo per contendersi la Supercoppa proprio contro la selezione orobica. Un trofeo che i baby viola non vincono dai tempi di Semplici e Babacar, era il lontano 2011. I viola per il match potrebbero perdere il centrale Dutu, infortunato, e per limiti d’età non potranno contare su Montiel. Verso il recupero dal primo minuto il centravanti di peso Munteanu, a lungo fermo dopo aver contratto il Covid. Incerta la presenza sugli spalti di Rocco Commisso che in ogni caso farà sentire il proprio supporto ed entusiasmo nel pre-partita.

