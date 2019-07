Sulla fascia sinistra è ballottaggio tra Hancko e Ranieri. Pezzella…

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Vincenzo Montella ha parlato anche della difesa. “Dovrò scegliere tra Biraghi, Hancko e Ranieri. Tre esterni di sinistra sono troppi. Uno dovrà partire“, ha detto l’Aeroplanino. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio è tra Hancko e Ranieri. Per quanto riguarda Pezzella, il capitano resterà a meno che non arrivi un’offerta superiore ai 25 milioni.