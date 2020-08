Sul mercato tutto gira intorno a Chiesa. Da Piatek a Luca Pellegrini, il punto sulle strategie viola

Un esterno sinistro, un centrocampista in grado di fare il regista ma all’occorrenza anche la mezzala e una punta centrale a completare il reparto insieme a Cutrone e Kouamé. Il mercato viola per Repubblica dovrebbe e potrebbe essere questo.

Centravanti

Sul capitolo centravanti tutto è condizionato da Chiesa, la sua eventuale cessione porterebbe i viola ad una disponibilità decisamente diversa. Considerato che Belotti è un obiettivo quasi inarrivabile, una soluzione è Piatek. In questo momento la Fiorentina non è in grado di fare un’offerta importante, ma sta cercando di capire se esistono margini per lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Di strade alternative ce ne sono pochissime in Italia. Milik sarebbe una grandissima soluzione ma il Napoli lo valuta 40 milioni e poi il polacco ha già un accordo di massima con la Juventus. Una punta forte comunque “costringerebbe” la Fiorentina a cedere Vlahovic in prestito per farlo giocare una stagione da titolare.

Centrocampo

Per il centrocampista l’identikit è quello di un giocatore che abbia sì compiti di regia, ma allo stesso tempo sia in grado di fare la mezzala. Un giocatore stile Sensi. E la Fiorentina non può sbagliare mossa. Insomma si è sempre più affievolita l’ipotesi di un trequartista. Trovare un elemento con queste caratteristiche non è semplice. Ci sarebbe Torreira, ma anche qui le difficoltà non mancano. Certo per la Fiorentina sarebbe un ulteriore salto di qualità ma servono le condizioni economiche giuste. Piace molto Samuele Ricci dell’Empoli sul quale c’è una bella concorrenza italiana e straniera, i viola sono in pressing. Un’altra alternativa è Linetty della Samp. In uscita attenzione al Betis, che vuole Pulgar.

Esterno difensivo

L’altra esigenza per la Fiorentina è l’esterno difensivo. I viola parleranno nei prossimi giorni con l’Inter per prolungare i prestiti di Biraghi e Dalbert. L’idea è di allungare a giugno 2021 l’accordo raggiunto la scorsa estate. Con Terzic ( solo una presenza in serie A) sicuro partente, i viola sono alla ricerca di un laterale. Iachini considera Igor a tutti gli effetti un centrale, e quindi intervenire sul mercato è necessario. Con Fares ad un passo dalla capitale, una strada da percorrere potrebbe essere quella che porta a Luca Pellegrini, in questa stagione in prestito al Cagliari. La Juventus, proprietaria del cartellino, potrebbe cederlo ma per aprire una trattativa è evidente che l’operazione si allarga inevitabilmente a Chiesa. Ecco perché il suo futuro diventa anche in questo caso decisivo per capire quali potranno essere anche i principali obiettivi viola. LE SCHEDE DEI GIOCATORI MENZIONATI SONO SU TUTTITALENTI