Suggestione Pepito Rossi, anche Dainelli può tornare come dirigente

Non solo Borja Valero e Viviano (LEGGI QUI), fra gli altri grandi ex affascinati da un ritorno alla Fiorentina c’è anche Giuseppe Rossi. Come scrive il Corriere Fiorentino, Pepito vive nel New Jersey proprio come Commisso e per il neo proprietario viola potrebbe essere un ottimo volano, un nome spendibile anche in America. Dopo l’esperienza al Genoa ha continuato ad allenarsi per farsi trovare pronto. A Firenze ha comprato casa e per lui sarebbe un sogno tornare ad indossare la maglia viola.

Per quanto riguarda il quadro dei dirigenti sembra tutto pronto per riabbracciare Roberto Ripa: lascerà l’Udinese e sarà a stretto contatto con Pradè. Un confronto è avvenuto anche con Dario Dainelli che si è appena ritirato, mentre Batistuta merita un capitolo a parte: due giorni fa è tornato in Argentina e non incontrerà Commisso. C’è la volontà delle parti di iniziare una collaborazione insieme ma ancora non è stato trovato un accordo sul ruolo che l’argentino dovrebbe svolgere.