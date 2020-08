Su Koffi piovono offerte dalla Spagna. La Fiorentina pensa ad una sua cessione

Il giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina, Christian Koffi, ha richieste provenienti dalla Spagna. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, oltre alle voci sull’interesse del Maiorca, alle pretendenti si aggiunge anche l’Almeria, impegnato nei play off per la promozione in Liga. I viola attendono sviluppi e nel frattempo pensano ad una cessione del talentuoso classe 2000. (LaNazione)

Un giovane invece potrebbe sbarcare nella Fiorentina –L’identikit di Ricci, il baby fenomno che ha conquistato tutti