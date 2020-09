Due squadre su Benassi. Per Boateng opzioni all’estero. Un attaccante per Aquilani

Su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina troviamo un raffronto sulla situazione di mercato di due centrocampisti della Fiorentina e non solo. Marco Benassi ed il rientrante Kevin Prince Boateng nonostante le rispettive annate non troppo positive sembrano avere comunque mercato ed estimatori. Sulle tracce del centrocampista ex Torino ci sono il Verona di Juric e il Galatasaray di Fatih Terim. Per il ghanese invece ci sono possibilità in Bundesliga e nella Liga spagnola.

Inoltre viene riportato l’acquisto di un giovane attaccante per la Primavera di mister Alberto Aquilani. Si tratta di Eljon Toci classe 2003 proveniente dal Sudtirol.

-> TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIOMERCATO VIOLA