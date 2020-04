Stop definitivo al campionato? Ecco l’eventuale classifica

La Figc – scrive il Corriere della Sera – ragione anche sull’ipotesi nel caso in cui la Serie A non dovesse ricominciare. Lo scudetto potrebbe non essere assegnato, ma la classifica avrebbe lo stesso un volto attraverso il seguente meccanismo: assegnare 3 punti a ciascuna squadra per il numero di partite che mancano alla fine. Juve, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League, Roma e Napoli in Europa League e il Verona (per differenza reti) ai preliminari della stessa coppa. E siccome dalla B salirebbero solo Benevento e Crotone (la terza dovrebbe essere decisa ai playoff che non si svolgerebbero), retrocederebbero Spal e Brescia. La decisione verrà presa dal consiglio federale.