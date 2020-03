Stop al campionato: il tempo è il miglior alleato di Ribery

Adesso, il tempo è il miglior alleato di Franck Ribery. Fin qui ha lavorato a testa bassa per cercare di rosicchiare persino i minuti, facendosi trovare al mattino presto al centro sportivo per lavorare in palestra e poi per correre in campo, di nuovo con gli scarpini azzurri, tra cambi di direzione e prime sedute coi compagni. Iachini, domenica al termine della gara contro l’Udinese lo ha detto senza troppi giri di parole che ancora servirà tempo per rivedere l’asso francese al centro della manovra e questo stop fino al 3 aprile può diventare davvero l’assist perfetto. Lo scrive La Nazione.