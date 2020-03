Stop al campionato: il Consiglio federale obbedirà al governo

Oggi – scrive La Gazzetta dello Sport – il Consiglio federale straordinario voterà per la sospensione del campionato, ma stavolta il governo ha, di fatto, già deciso assumendosi tutte le sue responsabilità: salteranno due giornate di campionato, il terzo weekend era già occupato dagli impegni per le amichevoli della nazionale contro Inghilterra e Germania, anche queste a fortissimo rischio. Per ora si discuterà tenendo conto come rotta la scadenza del 3 aprile. Quindi immaginando di poter da allora ricominciare a giocare. Altri scenari, compreso quello di riuscire a portare a termine la stagione, sono ancora tutti da studiare. Fra l’altro in ballo non c’è solo lo scudetto, ma anche i meccanismi di retrocessione/promozione fra A e B e la definizione dei posti per le coppe del prossimo anno.