Stipendi, che balzo: raggiunti i 55 milioni (senza bonus)

La rosa della Fiorentina è stata rivoluzionata nelle ultime ore di mercato. Si è alzata la quota del monte stipendi, di poco superiore ai 55 milioni. Come scrive La Nazione, la conseguenza di questo innalzamento è figlia non soltanto degli innesti che sono stati fatti nel corso di questa finestra invernale ma anche dei tanti rinnovi di contratto. In virtù dei prolungamenti tra settembre e gennaio di Castrovilli (il più oneroso), Venuti, Ranieri e Sottil il tetto salariale della Fiorentina è cresciuto di quasi 5 milioni di euro (cifre al lordo).

Partendo dalle cessioni e considerando solo i prossimi cinque mesi, la Fiorentina con gli addii di Ranieri, Boateng, Zurkowski, Pedro, Dabo, Rasmussen, Eysseric, Cristoforo, Cerofolini e Montiel ha risparmiato circa 5,6 milioni lordi. Tra gli ingaggi più pesanti dei quali potrà fare a meno la società c’è quello del numero 10 (ben 1,3 milioni), Eysseric, Pedro (entrambi a quota 800mila) e l’uruguagio (700mila). L’innesto di Cutrone, Igor, Duncan, Agudelo e Kouame ha portato ad un aumento del monte ingaggi di circa 5,9 milioni, in virtù di tre nuovi salari pesanti.