Tagli agli stipendi, la Serie A vorrebbe seguire il modello francese. I giocatori…

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport troviamo anche un approfondimento sulla vicenda legata agli stipendi dei calciatori: non fornendo prestazioni, i giocatori non attivano i guadagni necessari ai club per erogare poi gli stipendi, e dunque le società vorrebbero ridurre i salari. In Francia è possibile mandare in disoccupazione parziale tutti i dipendenti, e il calcio italiano vorrebbe avvalersi di tale possibilità. L’Aic, comunque, non ha proposte ufficiali su cui discutere. Chiaro, però, che cominceranno in questi giorni dei colloqui per capire cosa fare, e per assolvere doveri ai quali i calciatori, pur con riluttanza, non si sottrarranno.