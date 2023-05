Stanca, con assenze e un ambiente depresso: l’incubo dei tifosi della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul clima in casa Fiorentina. La squadra di Italiano sfida l'Udinese, in una partita che conta non poco, parecchio. Dopo la sconfitta di giovedì, la squadra si concentra in campionato, anche se le condizioni non sono delle migliori. Un gruppo stanco, con assenze pesanti e con ambiente attorno un po’ depresso. Vincere oggi diventa davvero importante, visto che riporterebbe un po’ di entusiasmo non solo nello spogliatoio, ma anche in una tifoseria terrorizzata all’idea di essere rimasta in corsa su tutti i fronti fino alla fine per poi restare così, senza niente in mano.