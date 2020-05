Stadio, spunta un nuovo compromesso: ma ora Commisso chiede certezze

La questione stadio della Fiorentina si arricchisce di un nuovo capitolo. Che in realtà non aggiunge molto a quelli già esistenti, specie se il risultato si traduce in un altro nulla di fatto. Le parole di Nardella di ieri hanno riaperto la questione in maniera netta, parlando di Firenze anche come città centro per le Olimpiadi 2032 (insieme a Bologna), oltre che per ospitare eventi quali il Tour De France. Come si legge sul Corriere Dello Sport, la società viola non può che osservare interessata, ma ora chiede certezze. Il Franchi ha attualmente molti limiti di intervento su una ristrutturazione, così come permane la difficoltà nella costruzione di spazi commerciali e negozi.

E anche Rocco Commisso continua a sperare: viste le difficoltà burocratiche legate allo stadio attuale si è già guardato intorno, sperando di replicare – magari a Campi Bisenzio – un progetto simile a quello del Centro Sportivo che sta sorgendo a Bagno A Ripoli. E il fatto che anche a Milano si parli sempre più insistentemente di abbattere San Siro, così come a Bologna di riqualificare il Dall’Ara fa ulteriormente riflettere.