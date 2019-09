“Il nuovo stadio è la prima cosa di cui Rocco Commisso ha parlato subito dopo aver garantito che Chiesa sarebbe rimasto”, ricorda La Reubblica. Fondamentale per crescita e ambizioni viola, ma importante anche per Firenze: i sindaci lo hanno sempre detto. Adesso Nardella (che nel frattempo ha fatto una promessa a Commisso) ha il dovere di non tornare a mani vuote dall’incontro con il Ministro Franceschini, se non si può ristrutturare, che si possa rifare daccapo. Serve una risposta entro breve. D’altronde, uno stadio nuovo costa meno e dà più libertà d’azione, in tempi identici rispetto alla ristrutturazione. E il Franchi? Potrà essere riqualificato per le Olimpiadi, è un’ipotesi. Ma la priorità è agire per la Fiorentina. Non ci vorrà poco, quindi è necessario cominciare.