Stadio: 12-15 milioni sarebbero accettabili per la Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla perizia dell’area Mercafir, il cui valore è stato stimato in 22 milioni. A gennaio sarà pubblicato il bando di gara. L’oggetto della vendita sono i 14,8 ettari, mentre le aree parcheggio non rientrano nella procedura di vendita perché i parcheggi saranno realizzati dall’amministrazione attraverso Firenze Parcheggi.

A inizio novembre Commisso disse di voler pagare non più di 6-7 milioni per l’area Mercafir. In realtà, si legge, il presidente è ben cosciente che un conto sono i terreni agricoli in periferia (il riferimento è a Bagno a Ripoli) e un altro sono terreni in un’area urbanizzata e servita come quella in viale Guidoni. L’impressione è che un prezzo attorno ai 12-15 milioni sarebbe accettabile per la Fiorentina, valore più basso di quello attuale, ma che potrebbe essere realistico in caso di seconda asta dopo che la prima fosse andata deserta, perdendo solo 2-3 mesi.