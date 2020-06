Stadio nuovo, tutti d’accordo ma non senza nodi da sciogliere

Stadio e aeroporto sono ugualmente importanti. Lo pensa Rocco Commisso, lo pensa Marco Carrai, il presidente di Toscana Aeroporti. Anche il numero uno della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi, è d’accordo (LEGGI), ma ci sono dei problemi da risolvere. Primo: il terreno opzionato si trova nel cono di rispetto dei voli aeroportuali della nuova pista, anch’essa non esente da problematiche. Il nodo della logistica si può comunque sciogliere riposizionando l’impianto all’interno dei 36 ettari. Secondo: la cittadella commerciale viola sarebbe molto, troppo vicina ad altri centri commerciali nella zona. Da oggi il dibattito in Camera di Commercio è aperto, anche sul percorso che porta ad un restyling del Franchi: in questo caso, si cercherebbero spazi fra Campo di Marte (inadatta ad ospitare le aree ricettive e commerciali che la società gigliata richiede) e il futuro centro sportivo di Bagno a Ripoli. Lo scrive La Nazione.