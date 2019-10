Stadio nuovo, il rischio è che diventi la “Novella dello stento”. Ci sono le ipotesi fuori Firenze

Adesso il rischio è che la vicenda stadio diventi la Novello dello stento, lo scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Commisso ha urgenza di costruire la nuova casa viola, ma si è imbattuto nei rallentamenti della burocrazia. L’attuale amministrazione continua a spingere per la soluzione Mercafir mentre i comuni limitrofi si propongono per dare lo spazio giusto al proprietario della società viola (LEGGI QUI). Di stadio se ne parla fin dai tempi della gestione Pontello, ma per ora siamo ancora al nulla di fatto.