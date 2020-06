Stadio, Nardella cambia strategia e punta tutto sul restyling

Secondo quanto riportato da Repubblica, il sindaco Dario Nardella si prepara ormai a cambiare strategia. Il pensiero del sindaco, secondo il quotidiano, sarebbe riassumibile nella seguente frase: “Io non sono certo contro la Fiorentina, anzi. Continuo a lavorare per lo stadio a Firenze ma non posso oppormi qualora le decisioni della società fossero diverse”.

Siamo lontani dall’approvazione del progetto Campi ma non è un totale rifiuto come in passato. Se Rocco Commisso optasse per un impianto al di fuori del comune di Firenze non ci sarebbe ostracismo. Palazzo Vecchio comunque non si è arreso e punta forte sul restauro del Franchi, l’ultima carta rimasta nel mazzo dell’amministrazione. In merito sono attese novità a Giugno. Il percorso parlamentare per arrivare ad una modifica del codice dei beni culturali che renda fattibile una ristrutturazione del Franchi, è ricominciato.