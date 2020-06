Stadio, Lega Calcio e calciomercato: Commisso all’attacco su tre grandi fronti

Sul Corriere dello Sport-Stadio spazio alle mosse future di Rocco Commisso ad un anno dal suo insediamento alla guida della Fiorentina. Si parte dalla questione stadio, con l’opzione sui terreni di Campi Bisenzio che ha scatenato un effetto domino sulla città di Firenze: adesso dovrà essere l’amministrazione ad indicare una possibile via d’uscita, perché il presidente non ha intenzione di rinunciare all’idea di provare a crescere e a vincere.

C’è poi il fronte Lega Calcio: sembrano maturi i tempi per un ingresso della Fiorentina nella stanza dei bottoni della Lega, lì dove il d.g. Joe Barone non ha mai saltato un appuntamento e si è anzi adoperato per cercare di trovare la molla giusta in grado di riportare la Serie A allo splendore degli anni passati. Prima dovranno essere ratificate le dimissioni del vice presidente Stefano Campoccia dell’Udinese, quindi rese note le candidature per poi procedere ad organizzare la votazione, ma il passo è stato fatto. Infine il centro sportivo ed il mercato, partendo da Ribery fino ad arrivare al mercato di gennaio e ai prossimi investimenti in ponte: contando anche il costo sostenuto per rilevare la società, ammonta a oltre 300 milioni di euro l’investimento complessivo sostenuto fino ad ora da Commisso.