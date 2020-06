Stadio, la grande attesa della Piana. “Ma prima servono le strade”

“La grande attesa della Piana“. Titola così il Corriere Fiorentino in riferimento all’eventuale realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. “Prima, però, devono fare la viabilità“, “Ci siamo già passati con I Gigli, prima hanno fatto il centro commerciale e solo dopo le nuove strade. Abbiamo passato anni d’inferno, imprigionati, senza potersi muovere da qui. Ci voleva un’ora solo per riuscire al casello o a Firenze. E’ un’esperienza che non vogliamo rivivere“, affermano alcuni cittadini. Dall’altra parte del terreno su cui Rocco Commisso e il sindaco Emiliano Fossi vogliono costruire il sogno dello stadio, gli ultras viola hanno appeso uno striscione sulla strada: “Noi stiamo con Rocco. Orgoglio fiorentino“.

Nel grande trapezio di terra che va dall’abitato di Campo Bisenzio fino all’Asmana non ci sarebbe niente da sacrificare, nessuna struttura, pochissimi alberi per gran parte di poco pregio. Anche sul piano paesaggistico c’è ben poco da proteggere: verso nord i monti sono lontani, c’è solo tutta pianura e spiccano il grande cartellone pubblicitario della palestra, lo svincolo dell’autostrada e il tetto turchese della chiesa di San Giovanni Battista, al casello di Firenze Nord. Almeno in teoria la zona promette alla Fiorentina nuove possibilità di ampliamento del progetto.

Da un punto di vista logistico, invece, l’opzione Campi Bisenzio lascia un’enorme quantità di interrogativi irrisolti. Che si riassumono con: come si arriva a Campi Bisenzio? In questi giorni, col traffico ai minimi storici, dalla Fortezza da Basso al sito campigiano sotto la lente della Fiorentina bastano appena venti minuti, ma in condizioni servirebbe il doppio. Se alle auto si dovessero aggiungere i mezzi privati di 35mila tifosi, il rischio sarebbe il collasso del traffico.