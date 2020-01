Stadio, il tifoso vip: “Commisso vuol fare una guerra contro i mulini a vento”

Nuovo stadio: il dibattito è caldo, caldissimo. Su questo tema il Corriere Fiorentino ha intervistato anche Giuseppe Quattrocchi, ex procuratore capo di Firenze e tifoso viola:

Mi sembra che Commisso voglia fare la guerra con i mulini a vento. Ho sentito il suo sconforto per la situazione, ma l’aspetto che mi lascia più sereno è che l’ho visto determinato. Questa delusione non lo scoraggerà in maniera definitiva. La burocrazia? In questo Paese ci sono sempre pericoli a cui bisogna badare, parlo del Tar e del Consiglio di Stato. Generalmente si collocano nel pacchetto burocrazia, ma fanno anche parte della natura giuridica.