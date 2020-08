Repubblica, nella sua edizione fiorentina, riporta degli screzi fra il PD e Italia Viva di Matteo Renzi, per la questione emendamenti. Oggetto del contendere circoscritto in particolare alla città di Firenze e allo stadio “Franchi”. Il quotidiano è convinto che nella disputa interna alla maggioranza prevarrà la proposta del Partito Democratico che ha in Caterina Biti la prima firmataria. Emendamento che Palazzo Chigi preferisce a quello di Italia Viva, promosso dal senatore Renzi. Tre, essenzialmente, le ragioni citate dal giornale: l’attenzione della norma al “rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione”. Compito che rimarrà sì in capo alla Soprintendenza, ma con l’affermazione di vincoli sportivi primari, rispetto a quelli culturali. Infine, l’emendamento PD prevede che le esigenze sportive siano dirimenti anche rispetto ai vincoli paesaggistici. E Renzi attacca: “Pd vuol far contare di più le soprintendenze, grave errore”